نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لطلائع الجيش.. المصري يلاقي الاتحاد الليبي غدا على ستاد الكلية الحربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريق ونظيره فريق " الاتحاد الليبي" - أحد أندية الدوري الممتاز والذي يقوده الكابتن مؤمن سليمان - وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر غدا السبت على ستاد الكلية الحربية.

المصري البورسعيدي يستعد لطلائع الجيش

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش على ستاد الجيش ببرج العرب.

يخوض المصري مباراته أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر إقامتها في العشرين من أكتوبر الجاري.

يحتل المصري المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط حيث خاض الفريق البورسعيدي 3 مباريات، فاز في مباراتان وخسر في مباراة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.