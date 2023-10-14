نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. "كولر" يجهز الثلاثي الهجومي والغضب يضرب "تاو" ومفاضلة في مركز الظهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "الفجر الرياضي "أخبار فريق الأهلي اليوم، وذلك من خلال نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

كولر يجهز الثلاثي الهجومي لمباراة سيمبا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، وذلك يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في الدفع بالثلاثي الهجومي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، واللاعب حسين الشحات وعودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لقيادة هجوم الفريق أمام سيمبا التنزاني.

غضب عارم في جنوب إفريقيا

شن موقع "IOL" صباح اليوم هجومًا لاذعا على اللاعب بيرسي تاو مهاجم القلعة الحمراء، وذلك بعد اعتذار اللاعب عن المشاركة مع منتخب بلاده في المعسكر الحالي، نظرًا لظروف عائلية.

ووصف الموقع الجنوب أفريقي اللاعب بيرسي تاو بأنه غير محترم لقميص منتخب بلاده.

ويطالب موقع "IOL" الجنوب أفريقي مدرب منتخب البافانا بافانا بتصريح يمنع اللاعب من المشاركة مستقبلًا مع المنتخب.

مفاضلة في مركز الظهير الأيسر

يسعى الجهاز الفني بالنادي الأهلي في تجهيز اللاعب كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق، وذلك تحسبًا لرحلة اليابان التي يخوضها اللاعب علي معلول مع المنتخب التونسي في دولة اليابان خلال الفترة الجارية.

ويخشى الأهلي على اللاعب علي معلول من الإرهاق بسبب تراكم المباريات مع الأهلي ونسور قرطاج المنتخب التونسي.

فرمان من كولر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي، وذلك من خلال استئناف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة.

ورفض المدرب السويسري مارسيل كولر خوض مباريات ودية قبل مواجهة سيمبا، ويكتفي بالإعداد الفني والبدني للاعبين قبل رحلة الفريق في تنزانيا.