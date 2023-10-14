شاهد.. هالاند يشعر بالملل لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - نجح هالاند لاعب منتخب النرويج ومانشستر سيتي، في كسر صيامه عن التهديف مع فريقه ومنتخب بلاده، بتسجيله هدفين للنرويج أمام قبرص في تصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

هالاند يشعر بالملل لهذا السبب

وصرح نجم بورسيا دورتموند السابق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة " tv2 النرويجية": " اقدر دعم الجماهير لي والمساندة وكنت اتمني الدعم للجماهير في بداية مسيرتي."

وأضاف: "شعرت بالملل فكثرة تكرار أسمي وهذا وارد في كرة القدم لا يمكنني أن أتخذ أي قرار في هذا الشأن."

ونجح هالاند في ارتفاع رصيد أهدافه مع منتخب النرويج إلي 27 هدف في 27 مباراة مع منتخب النرويج في جميع البطولات.

موعد مباراة منتخب النرويج القادمة

يستعد منتخب النرويج لخوض مباراة الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.