أحمد جودة - القاهرة - الفريق كامل الوزير وزير النقل يزور نادى السكة الحديد

زار سيادة الوزير كامل الوزير، وزير النقل، نادي السكة الحديد اليوم، واجتمع مع مجلس إدارة نادى السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس النادي؛ لمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي والاطمئنان على سير العمل.

وأجرى سيادة وزير النقل جولة فى نادى السكة الحديد بصحبة أعضاء مجلس إدارة نادي السكة الحديد

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالفريق الأول وكافة الأجهزة الفنيه بالنادي في جميع الالعاب

وحضر الاجتماع الكابتن سامي الشيشينى المشرف العام على قطاع الكرة والكابتن امير عزمي مجاهد المدير الفني.