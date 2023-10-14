نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متخافش".. عمرو أديب يلقن محمد صلاح درسًا لا ينسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة شديدة اللهجة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بشأن موقفه من غزو إسرائيل الأخير على قطاع غزة.



واستنكر أديب صمت صلاح تجاه استشهاد المئات من سكان غزة، الذي أصبح تحت نار القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.



عمرو أديب يُلقن محمد صلاح درس في دعم القضية الفلسطينية

وقال أديب من خلال برنامجه "الحكاية" موجهًا رسالة قوية لمحمد صلاح: "الناس كلها شايفاك إنك فخر العرب.. وفخر العرب مش لازم أبدًا يتخلى عن العرب وهما محتاجينه، أنا أعلم إنك محترم ولديك مشاعر نبيلة تجاه أخواتنا الفلسطنيين".

وتابع: " قد يكون هناك سياسة داخل النادى ولكن أنت قوى ومحبوب وموهوب، ولا يستطيع أحد أن يؤذيك، محدش هيزعل إنك واقف بجانب أهلك ودينك".

واستطرد: "أنت أمام الاختيار والوقت لم ينفذ وكلمتك داخل المجتمع الذي تتواجد فيه بألف".

واختتم أديب قائلًا: "لو قارنت الإعلام الإنجليزى بأى إعلام آخر فى أوروبا هتلاقى قدر من التوازن، ماتخافش كلنا جنبك ومعاك".

يذكر أن موقف محمد صلاح تجاه قضية فلسطين، أثار غضب العديد من الشعب العربي، مندهشين من صمته أمام كل ما يحدث داخل قطاع غزة والدمار الذي حل على الشعب الفلسطيني من الإحتلال الإسرائيلي العنيف، وسط تعليقات من غالبية نجوم الكرة في مصر والعالم.