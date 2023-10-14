مواعيد مباريات الأهلي في دوري السوبر الأفريقي كاملة حتى النهائي

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، عن مواعيد مباريات المارد الأحمر في دوري السوبر الأفريقي كاملة حتى النهائي، في ظل اقتراب موعد أولى مباريات القلعة الحمراء في البطولة أمام سيمبا التنزاني، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الشياطين الحمر في دوري السوبر الأفريقي كاملة حتى النهائي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، ضمن إطار منافسات دوري السوبر الإفريقي نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري السوبر الأفريقي

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز.

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر.

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

القنوات الناقلة لمباريات دوري السوبر الإفريقي

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مسابقة دوري السوبر الإفريقي للموسم الجديد باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.