نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جدول معلقين الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجميع جولة جديدة من "دوري روشن السعودي"، بعد التوقف الدولي، حيث تنطلق الجولة العاشرة بإثارة كبيرة منتظرة.

معلقين الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

وكما ينتظر الجميع متعة الملعب الذي يحتوي على الكثير من النجوم، هناك متعة أخري تتعلق بمعلقين الجولة، حيث ضم الدوري السعودي الكثير من نجوم التعليق في الوطن العربي، من أجل زيادة الحماس والمتعة على المتفرج في الملعب وأجواء التعليق.

وقد أعلنت قناة «SSC Sport» جدول معلقين الجولة الجديدة وهي كالتالي:

يوم الجمعة في مباراة إفتتاح الجولة بين كلًا من «التعاون في مواجهة الإتحاد» في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة على الوحدة HD فارس عوض، اما الباقة SD عائد العصيمي.

«الاخدود في مواجهة الفيحاء» الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الباقة HD تعليق محمد الخامسي، اما الوحدة SD تعليق عيسي الزدجالي.

«الهلال ضد الخليج» الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، HD فهد العتيبي، SD فهد عريشي.

«الفتح ضد أبها» الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، HD جعفر الصليح، SD عبدالاله العامري.

«النصر ضد ضمك» السبت في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، HD على سعيد الكعبي، SD فهد عريشي.

«الحزم ضد الرائد» السبت السادسة مساء بتوقيت القاهرة، HD خالد المديفر، SD أحمد النفيسة.

«الأهلي ضد الوحده» السبت في التاسعة مساء، HD مشاري القرني، SD عائد العصيمي.

«الشباب في مواجهة الطائي» السبت في التاسعة مساء، HD عبدالله الغامدي، SD عيسي الزدجالي.

«الرياض ضد الإتفاق» الأحد، السادسة مساء ختام الجولة، HD عبدالله الغامدي، SD فهد عريشي.