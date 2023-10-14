المنتخب المصري يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا لمواجهة الجزائر الودية الدولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

منتخب مصر يخوض المران الرئيسي

ويسعى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية الدولية.

يتواجد بعثة المنتخب الوطني حاليًا في الإمارات في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الجزائر الودية الدولية.

ونجح الفراعنة في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 عقب احتلاله صدارة المجموعة.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الجزائر الودية الدولية استعدادًا لتصفيات كأس العالم والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد هزاع بن زايد.