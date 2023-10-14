نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إقالة الجزائرية "حكيمة أبو ستة" من الإدارة الفنية لسموحة النسائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة لـ "الفجر الرياضي" على ما انفردنا به حول وجود أنباء عن صدور قرار من قبل إدارة نادي سموحة بإقالة "حكيمة أبو ستة" المدربة الجزائرية التى تتولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية في نادي سموحة.

إقالة حكيمة أبو ستة من منصبها

وبالفعل أكد مصدر مسئول على قرار توجيه الشكر لـ الجزائرية "حكيمة أبو ستة" عن منصبها كمدير فني للفريق الساحلي، وتكليف باقي أفراد الجهاز الفني بالاستمرار في العمل مع فريق الكرة النسائية استعدادًا للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وجدير بالذكر أن حكيمة أبوستة تم تعيينها في مطلع شهر أغسطس الماضي إستعدادًا لمشاركة فريق سموحة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024، ولكن صدر قرار الإقالة رغم أنها لم تخوض أي مباريات رسمية حتى الآن.

والمقرر انطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية يوم 20 أكتوبر الجاري، ويستضيف فريق سموحة نظيره زد اف سي في الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية.