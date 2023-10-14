نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطونيو كونتي يتوعد الجميع عند عودته من جديد لعالم التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ إقالته من تدريب فريق «توتنهام» الموسم الماضي، لم يخوض المدرب أنطونيو كونتي جولة تدريبية جديدة، وأبعد نفسه عن عالم كرة القدم ليأخذ قسط من الراحة.

ماذا قال أنطونيو كونتي؟

وفي أخر ظهور له، تحدث المدرب الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام «إنه إتخذ عهد أن يقضي وقت طويل مع أسرته والإبتعاد قليلًا عن أجواء كرة القدم المتعبة، لكن عندما أقرر العودة أعد الجميع أنها ستكون عودة كبيرة بطموحات مختلفة، حيث سأتولي فريق يمتلك عقلية إنتصارية وتعود على تحقيق البطولات، من أجل خوض تجربة كبيرة يتحدث عنها الكثير».

وكان المدرب الإيطالي، قد خاض الكثير من المحطات التدريبية أبرزها «إنتر ميلان، تشيلسي، توتنهام»، وقد حقق كونتي نجاحات كثيرة مع الفرق التي خاض تجربة تدريبها، بإستثناء توتنهام لم ينجح معهم في جلب بطولة للفريق اللندني.

هناك العديد من العروض التي تم تقديمها لأنطونيو أبرزها نابولي الإيطالي، لكن كونتي لم يقرر إلى الأن العودة من جديد إلى عالم التدريب.