برايتون يكافئ ميتوما بهذه الجائزة

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أحمد جودة - القاهرة - قام نادي برايتون بمكافئة لاعبه الياباني «كارو ميتوما»، وذلك بسبب حصوله على لاعب الشهر في نادي «برايتون».

برايتون يكافئ ميتوما بسيارة بورش

وحصل اللاعب ميتوما على سيارة بورش، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحصل عليها اللاعب على هذه الجائزة، حيث حصل على سيارة في الشهر الأول من «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقد ساهم اللاعب الياباني هذا الشهر بـ بهدفين وأسيستين، وفي مجمل الشهرين الماضيين من الدوري ساهم بتسجيل ثلاث أهداف وصناعة مثلهم.

ويعتبر اللاعب من أكثر اللاعبين خلق للفرص المحققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يجعله من اللاعبين الواعدين في الدوري حتي الأن.

شارك اللاعب في المباراة الأخيرة لبرايتون، حيث تعادل الفريق مع ليفربول بهدفين لمثلهم كان لميتوما خطورة كبيرة، لكنه لم يساهم بأحد الأهداف،وينتظر الفريق مباراة كبيرة بعد العودة من التوقف الدولي حيث يواجه برايتون مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في قمة كبيرة منتظرة بين الطرفين.