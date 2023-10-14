10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد مالطة في تصفيات أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد مالطة وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موقف إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يسعى منتخب إيطاليا للخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز المركز الثاني خلف إنجلترا صاحب الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة إيطاليا ومالطة يوم السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد سان نيكولا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد مالطة

وتبث أحداث المباراة التي ستجمع بين إيطاليا ضد مالطة عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الناقل الوحيد والحصري لتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024، وأيضًا تذاع أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة الآتية:

قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

• القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

• التردد: 12031.

• الأستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

• القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

• التردد: 12515.

• الأستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

• القمر الصناعي: Hot Bird.

• التردد: 10834.

• الأستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز، 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.