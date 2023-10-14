نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي يعلن عن جائزة كبرى باسم أشرف صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المكرمة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية، عن استحداث جائزة سنوية فى مجال الاستثمار الرياضى باسم الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش الملتقى الدولى الثانى للاستثمار الرياضي، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن القرار جاء تقديرا من مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للجهد الكبير الذي يبذله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، في مجال الاستثمار الرياضي

وتابعت: كما يعتزم الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي إنشاء مركز التحكيم الاقتصادي الرياضي العربي، كملف مهم منبثق عن قطاع الاستثمار الرياضي العربي، لحكومة آليات العلاقات الاستثمارية في هذا المجال، وكذا إنشاء النادي الرقمي

وكشفت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية، عن سعيها لتعظيم دور الاتحاد، مع الدول العربية الأعضاء، خلال الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر الجاري

وأكدت النائبة لجينة بنت محسن درويش، أن الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، يسعى دائما لتقديم الأفضل من خلال تعاونه الدائم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بإعتباره الجهاز المسئول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتنفيذ أفكارها على أرض الواقع، كما يعد الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، الجهة المعنية حصريا، بتنمية وتطوير وتنسيق الاستثمارالرياضى والتسويقي، ممثلا بدوره حلقة الوصل بين المستثمر العربي والجهات الرسمية، ذات العلاقة بالاستثمار الرياضي في الدول العربية، في إطار تحسين سبل الاستثمار في الدول العربية، عبر تطويرالأنظمة القانونية والإدارية للاستثمار والتصنيع الرياضي، بما يساعد على زيادة تدفق رؤوس الأموال العربية إلى هذا القطاع الهام والحيوي

وأشارت النائبة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش، إلى أنه سوف يتم إجراء جولة موسعة لزيارة المؤسسات الحكومية بالدول العربية أعضاء الاتحاد، والمتخصصة في مجال الرياضة والشباب، في إطار نشر فكر الاستثمار الرياضى، والوقوف على المعلومات والمشكلات التى تواجه هذا القطاع الحيوى الهام

وقالت أن الدول العربية تملك بنية تحتية ضخمة من الأصول والممتلكات الرياضية والشبابية، تحتاج إلى استثمارها بشكل يتناسب مع مقوماتها، مؤكدة أن بعض الدول العربية - وعلى رأسها مصر- أظهرت فاعلية كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية فى تطوير هذا الملف الاستراتيجي، بفضل جهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

وشددت نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية، على أن الإتحاد يتطلع لجذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى إلى المنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والعمانى والسعودي والاماراتي، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية

وتابعت: الإتحاد داعم لكل نشاط فعال يخدم الشباب العربي من الجنسين، ومن أبرز تلك المشروعات، دعم المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تساهم فى نشر فكر الاستثمار والتسويق والصناعة الرياضية بكافة مجالاتها، ومنها مشروع "دراجتك دخلك" الذى موله الإتحاد العربى للتسويق والاستثمار الرياضي، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية، بمشاركة بعض مؤسسات القطاع الخاص العالمى ليستفيد منه الشباب فى زيادة دخله، من خلال منحه دراجة مجانية لنقل بضائع بسيطة، تحقيقًا لرؤية وزير الشباب والرياضة المصرى الدكتور اشرف صبحي

ومن المنتظر توجيه الدعوة إلى كبار الشخصيات بالقطاعين الحكومي والرسمى والخاص بالدول العربية لحضور فعاليات جلسة افتتاح الملتقى الدولي الثاني للاستثمار الرياضى الذى سينفذ تحت شعار (الرياضة فى افريقيا) بمشاركة الاتحاد الافريقى لرياضة الجامعات، برئاسة الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرى.