نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق أي سي ميلان الإيطالي لمواجهة فريق يوفينتوس في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة.

ويواصل الجهاز الفني والطبي للروسونيري تجهيز الثلاثي المصاب لوفتوس تشيك لاعب الوسط واللاعب البوسني كرونيتش، وكذلك الظهير الأيمن كالولو، من أجل المشاركة في مواجهة اليوفي المقبلة.

وتدرب ثلاثي الفريق بشكل فردي خلال مران اليوم، ومن المقرر أن يعودوا للتدريبات الجماعية في مران الثلاثاء المقبل.

وافتقد الميلان لخدمات اللاعب لوفتوس تشيك خلال المباراتين الأخيرتين في دوري الأبطال أمام دورتموند، وكذلك أمام فريق جنوى في الدوري الإيطالي.

ولحقت الإصابة باللاعب الفرنسي كالولو، خلال تدريبات الفريق في الفترة الماضية أثناء التوقف الدولي.

ويحتل فريق الميلان صدارة جدول الترتيب في الدوري الإيطالي بعد 8 جولات من البداية، برصيد 21 نقطة.