نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الفجر الرياضي يكشف حديث حازم إمام مع إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك سوف يرسل خلال الساعات القليلة المقبلة، تظلم ضد عقوبة طرد محمد عواد حارس مرمى الفريق، أمام البنك الأهلي، بالدوري العام.

وكان محمد عواد حارس مرمى الفريق، تعرض للطرد أمام البنك الأهلي بقرار من محمد معروف حكم المباراة، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن استئناف الزمالك ومطالبته برفع الإيقاف عن حارسه، بعد استشارة حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية.

وتابع: "مسؤولو الزمالك تواصلوا مع إمام خلال الساعات الماضية أثناء تواجده مع بعثة منتخب مصر في الإمارات، من أجل الاستفسار عن إمكانية الاستئناف ضد عقوبة الحارس ومنع إيقافه".

وأضاف: "إمام أكد لإدارة الفارس الأبيض، أن الاستئناف لن يفيد ولن يتم التراجع عنه، خاصةً تقرير حكم المباراة الذي سلمه بأحقية الحارس في الحصول على كارت أحمر".

واختتم: "عضو مجلس الإدارة طالب ناديه السابق، بمطالبة شهادة حكم تقنية الفيديو خلال اللقاء، وطلب سماع الحديث الذي دار بين الطرفين، وحال وجود تعمد من الحكم في طرده مخالفًا قرار تقنية الفيديو قد يتم السماح بقبول الاستئناف".