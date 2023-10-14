نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهتيم يفوز على مركز شباب يطا بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بهتيم الفوز بثلاثة أهداف دون رد أمام مركز شباب بطا في ثاني مباريات دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة

خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع: إيهاب، استيف، قشطة،دونجا



خط الوسط: بكر، عاطف، محمد صلاح،محمد لبيب

خط الهجوم: مصلحي، علاء أحمد

بينما جاء تشكيل بهتيم مكونا من..

في حراسة المرمي: محمد مختار



خط الدفاع: محمد جمال، إسلام حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة صبحي



خط الوسط: جلال محمد، مصطفى محسن،محمد جمال، محمد صلاح

خط الهجوم: أحمد أسامة، خالد علي



شهد الشوط الأول تقدم فريق بهتيم بهدفين عن طريق كلًا من:" محمد صلاح، في الدقيقة 15، أحمد أسامة في الدقيقة 32

في الشوط الثاني عزز لاعبي بهتيم التقدم بهدف ثالث سجله محمد جمال



أدار تحكيم اللقاء الحكم محمود البحيري عاونه كلًا من:" السيد سلمية، سعيد جمعة.

الفوز رفع رصيد فريق بهتيم إلى ثلاثة نقاط ويتجمد رصيد بطا عند نقطة وحيدة.