ودية الأردن

عمان ـ أ.ف.ب: تأهل المنتخب القطري الى المباراة النهائية من دورة الاردن الدولية الرباعية في كرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0) على ملعب عمان الدولي. ويلتقي المنتخب القطري في المباراة النهائية الثلاثاء القادم مع إيران التي تغلبت على الأردن المضيف 3-1 على الملعب ذاته. ويلتقي الاردن مع العراق الثلاثاء أيضا لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

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