ثمانية أشواط فـي انطلاق سباق الخيل بمضمار الرحبة ببركاء

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

انطلق مساء أمس الأول على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء موسم سباقات الخيل 2024ـ 2023 والذي ينظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباقات، شهد السباق حضور السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

اشتمل السباق الاول على ثمانية أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الاصيلة منها شوطان لخيول الإنتاج المحلي وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة ، وبعد المنافسة التى شهدتها اشواط السباق جاءت النتائج على النحو التالي :

الشوط الأول:

جاء سباق شاطئ البستان للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة 1200متر توج بالمركز الأول المهر بي أف ديجور لمالكه حمود بن سيف الرقادي وفارسه أنس بن سالم السيابي، وحل ثانياً المهر راسخ أي أف لمالكته شيخة بنت محمد الرواحية وفارسه محمد بن علي البلوشي، وحصلت الفرس أس أس آر على المركز الثالث شعلة لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها أحمد بن محمد السيابي .

الشوط الثاني:

وفي سباق الشوط الثاني شاطئ مصيرة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200متر فازت بالمركز الأول الفرس أس أس آر العنود لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها أحمد بن محمد السيابي، تلاها في المركز الثاني الحصان مضايا لمالكه أحمد بن عيسى البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي، واحتل الحصان آربي بريدلي نلسون المركز الثالث لمالكه محبوب بن محمد هاشماني وفارسه مايكون دي سوزا .

الشوط الثالث:

وجاء سباق شاطئ خليج شم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200متر وفي أول مشاركة للحصان المقدام تمكن من الفوز بالمركز الأول لمربط صحار للخيول العربية وبقيادة الفارس مؤنس بن سالم السيابي، وجاء في المركز الثاني الحصان سينيكال بوينت لمالكه حمزة بن علي الطائي وفارسه عامر بن علي الراسبي ، وحل ثالثاً الحصان أكزكت أوردر لمالكه سعيد بن علي الريامي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ..

الشوط الرابع:

وفي سباق شاطئ القرم للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200متر وبتوقيت (1:14:47) أنهى الحصان أون ذا فرونت لاين الشوط متفوقاً ونال المركز الأول لمالكه عبدالعزيز بن منقذ المسروري وفارسه آدم بن طالب البلوشي، وحقق المركز الثاني الحصان لاهموم لمالكه عبدالله بن علي المعمري وفارسه أنس بن سالم السيابي أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان تريبل جولد لمالكه عبدالله بن سالم الراسبي وفارسه عبدالله بن حمد الصواعي .

الشوط الخامس:

اما الشوط الخامس سباق شاطئ السوادي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر، فقد تمكن المهر ميسم أس بي من خطف صدارة الشوط في الأمتار الأخيرة وتوج بالمركز الأول لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه عبدالعزيز بن فهد البلوشي، تلاه في المركز الثاني المهر آر بي ياس مان لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي، وحصل على المركز الثالث المهر إحتراز لمالكه أيمن بن حمود البلوشي وفارسه سيف بن حمد البلوشي .

الشوط السادس:

وجاء سباق شاطئ ريسوت للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر وحافظ الحصان هياد على تقدمه رغم المنافسة القوية وحقق المركز الأول لمالكه فهد بن عبدالله الحسني وفارسه أحمد بن محمد السيابي، وحصل على المركز الثاني الحصان داسان دي لمالكه خالد بن عبدالله البلوشي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي وحل ثالثاً المهر أس أس آر المزمل لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي .

الشوط السابع:

وفي سباق شاطئ رأس مدركة للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة 1600متر حقق المركز الأول الحصان نوماس الثاني لمالكته سناء بنت يونس الرئيسية وفارسه خالد بن محمود البلوشي، وجاءت بالمركز الثاني الفرس شموخ أتش أس لمالكها محمد بن خميس الفارسي وفارسها آدم بن طالب البلوشي، وحلت ثالثاً الفرس العفية صور لمالكها هلال بن خلفان الحسني وفارسها مايكون دي سوزا .

الشوط الثامن:

وفي سباق شاطئ الجصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600متر وفي أول مشاركة له بسباقات الخيل بالسلطنة تألق الحصان أ م جلفاني لمالكه غانم بن علي المعمري وفارسه عبدالرحمن بن طالب الفارسي، وحل ثانياً الحصان المفحم أف بي لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي وجاء بالمركز الثالث الحصان دجلنور لمالكه سلطان بن علي السنيدي وفارسه عاصم بن علي الفارسي. وفي نهاية كل شوط تم تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الاولى.