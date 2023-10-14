مشاركة كبيرة فـي ماراثون العمانية للنطاق العريق ببركاء

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

في جولته الخامسة حول محافظات سلطنة عمان المختلفة حلت رحال ماراثون العمانية للنطاق العريض في محافظة جنوب الباطنة بولاية بركاء، حيث فاقت أرقام المشاركين التوقعات بوصولها ما يقارب ال 1300 مشارك ومشاركة لكل الفئات.

تأتي فعالية ماراثون العمانية للنطاق العريض للمحافظات بإشراف عام من وزارة الثقافة و الرياضة و الشباب و تنظيم شركة سابكو للرياضة و الاتحاد العماني لألعاب القوى بدأت السابقات في فبراير 2023م في ولاية نزوى و من ثم ولاية المضيبي وبعد ذلك محافظة شمال الباطنة في صحار و بعد ذلك في محافظة ظفار .

وبلغ عدد المشاركين حتى الآن أكثر من 5000 مشارك خلال كافة السباقات بدأت فعاليات الماراثون بسباق الأطفال بمشاركة كبيرة من مدارس المحافظة و المحافظات المجاورة، حقق المركز الأول عبدالرحمن بن راشد اليحمدي، وجاء في المركز الثاني محمد بن سالم العوادي، وحصل على المركز الثالث احمد بن علي المعولي أما سباق الأناث حققت المركز الاول جنة بنت بدر الشكيلية وجاءت في المركز الثاني رتيل بنت هلال الفهديه وحصلت على المركز الثالث فاطمة الصبحية.

بعدها انطلق سباق ال 6 كم و فاز بالمركز الاول عيسى بن موسى الصقري، وجاء في المركز الثاني المركز الثاني عبدالله بن علي القرطوبي وحصل على المركز الثالث جمعة بن جاسم العوادي أما سباق الأناث حققت المركز الأول مها المرزوقية وجاءت في المركز الثاني جهاد التوبيه وحصلت على المركز الثالث لجينة الهاجريه أما سباق ال 10 كم انطلق بمشاركة كبيرة جداً من عدائي السلطنة و فاز بالمركز الاول عبد الله القريني، وجاء في المركز الثاني محمود الجشمي وحصل على المركز الثالث محسن سليمان الحاتمي، أما بسباق الإناث حققت المركزالاول مندانا نوري و وجاءت في المركز الثاني ارلين كوفيجل و حصلت على المركز الثالث سييرا بلاك.