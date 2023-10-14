ختام دورة المدربين المبتدئين للتنس الأرضي ببوشر

شهدت تفاعلا كبيرا

اختتمت امس دورة المدربين المبتدئين الوطنيين للتنس الأرضي التي نظمها الاتحاد العماني للتنس خلال الفترة من 11 الى 14 من الشهر الحالي بمشاركة سبعة مدربين من مختلف الاندية والتي حاضر فيها المحاضر الدولي صديق بن قمر الهاشمي المعتمد من الاتحاد الدولي للتنس وبمشاركة الصربية انجلا من الاتحاد الدولي للتنس، وجاء ختام الدورة تحت رعاية سعيد صفرار نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للتنس الذي قام بتسليم شهادات المشاركين في هذه الدورة.

وتفاعل المشاركون في هذه الدورة بشكل جيد من خلال كم النقاط التي شملتها الدورة التدريبية والتي اقيمت بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بين محاضرات نظرية وعملية على ملاعب التنس بالمجمع، خاض خلالها المشاركون 32 ساعة من الجانب التدريبي النظري والعملي، حيث شملت الدورة جوانب اساسات اللعبة وكيفية استخدام احجام المضارب بناء على اعمار الاطفال، وكذلك اتباع قوانين الاتحاد الدولي باعمار الاطفال ونوعية وحجم المضارب وشملت الدورات في النظري كيفية تدريب الاطفال واللاعبين المبتدئين وغيرها من الجوانب التعريفية للعبة.

وشارك في هذه الدورة سبعة اندية وهي النصر وظفار وصلالة والمصنعة واهلي سداب ونادي عمان والكامل الوافي.

وسوف يقيم الاتحاد العماني للتنس خلال شهر مارس القادم دورة متقدمة في اللعبة في المستوى الاول ولمدة اربعة عشر يوما وهي احدى الدورات التدريبية المتقدمة من قبل الاتحاد الدولي للتنس ويشارك فيها مدربون من دول الخليج واسيا.

نشر اللعبة

واعرب سعيد صفرار نائب رئيس الاتحاد العماني للتنس راعي حفل ختام الدورة باننا سعداء بهذه المشاركة الوطنية من منتسبي الاندية في هذه الدورة التي نظمها الاتحاد من اجل تطوير مستويات الكوادر الوطنية والاستفادة منها مستقبلا لخدمة اللعبة ونشرها.

واشار بان الاتحاد يسعى دائما لاقامة مثل هذه الدورات التدريبية التي تصقل الكوادر الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي والاستفادة من وجود نخبة من المحاضرين الدوليين في سلطنة عمان، واشار أن مثل هذه الدورات ركيزة اساسية لتطوير اللعبة ونشرها في الاندية واعطاء الشباب فرصة جيدة للاستفادة من المجال التدريبي والتحكيمي وجوانب اخرى متعلقة باللعبة وبدورها سوف تؤدي لانتشار اللعبة مع تزايد اعداد ممارسيها والتي سيكون لها منافع اقتصادية من خلال انشاء اكاديميات وقطاعات اخرى متعلقة باللعبة ومثل هذه الدورات تعزز من قيمة اللعبة بشكل كبير ونقدم الشكر لجميع المشاركين في هذه الدورة متمنين ان يواصلوا مشوارهم.

و ثمن صديق بن قمر الهاشمي المحاضر الدولي والخبير الفني بالاتحاد العماني للتنس دور مجلس ادارة الاتحاد العماني برئاسة معتصم بن حمود الزدجالي وبقية اعضاء المجلس على الجهود الكبيرة من اجل تطوير الجوانب التدريبية بين الاندية ونشر اللعبة من خلال اقامة مثل هذه الدورات التدريبية التي تحفز وتطور مستوى المدربين الوطنيين ويساعد كذلك في نشر اللعبة ضمن السياسة التي انتهجها المجلس في نشر اللعبة بين الاندية والمناطق.