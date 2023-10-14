قمة ملتهبة بين صحار والسيب ولقاء الهروب الكبير بين الوحدة وعبري والنهضة يخشى مفاجآت بهلاء

فـي الأسبوع الثامن لدوري عمانتل

كتب ـ صالح البارحي:

تنطلق مساء اليوم منافسات الأسبوع الثامن لدوري عمانتل عبر ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي في الساعة الرابعة و55 دقيقة الوحدة مع عبري بمجمع صور، فيما يشهد مجمع نزوى لقاء بهلاء والنهضة في الساعه 5:00 مساء، وعلى مجمع صحار الرياضي يلتقي صحار مع السيب في لقاء جماهيري منتظر بدءا من الساعه 7:30 مساء .

الهروب الكبير

يبحث الوحدة المنتشي بفوزه على الشباب في الجولة الماضية في مواجهته اليوم امام عبري القادم من فوز ثمين على ظفار في مباراة مثيرة بالجولة الماضية، الوحدة حاليا بالمركز التاسع برصيد سبع نقاط ، أماعبري فيحتل المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط الفريقان يبحثان عن النقاط الثلاث لتأمين موقفهما اكثر عن ذي قبل ويبدآن في البحث عن مركز في وسط الترتيب، على الرغم من انهما قاما بتغيير الجهاز الفني لكليهما، ومن باب اولى فان نقاط اليوم تعتبر بمثابة ست نقاط كاملة ستخدم الفائز بشكل كبير فيما تصعب موقف الخاسر مع ادراك الجميع بان التعادل ليس في مصلحة الفريقين .

غموض

بمجمع نزوى هناك لقاء غامض يجمع بهلاء صاحب المركز الاخير باربع نقاط مع النهضة المدجج بالنجوم صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بهلاء يعيش حالة سيئة للغاية في نتائجه في الفترة الأخيرة وهو الفريق الذي كان ندا عنيدا لكل فرق دورينا سابقا، وبالتالي فإن وصعه الحالي لا يسر جماهيره ومطالب بسرعة العودة للواجهة قبل فوات الاوان، فيما النهضة ليس امامه سوى الفوز بالنقاط الكاملة اذا ما اراد البقاء على حظوظه بالفوز بالدوري خاصة وأن السيب يقدم مستوى رائعا للغاية وهو المرشح الوحيد الذي بإمكانه الوقوف أمام النهضة ومنعه من المحافظة على لقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، وفي اعتقادي بأن التعادل الذي حققه النهضة في الجولة الماضية امام نادي عمان بملعبه وبين جماهيره لم يكن في وقته اطلاقا وساهم في تراجع الفريق لمركز الوصافة بفارق اربع نقاط عن السيب، لذلك فان على النهضة حصد النقاط الكاملة مهما كلفته الظروف مساء اليوم .

قمة ملتهبة

وفي صحار، هناك لقاء قمة منتظر يجمع بين صحار ثالث الترتيب برصيد 14 نقطة مع السيب متصدر دورينا برصيد 19 نقطة والذي اصبح يسير بخطى ثابتة نحو اعاده اللقب الى خزائنه مجددا بعد ان خطفه النهضة الموسم الماضي، مباراة اليوم بين صحار والسيب هي مواجهة جماهيرية تنتظرها جماهير السلطنة بفارغ الصبر، حيث ان التحدي الكبير ينتظر الفريقين بدور 16 في مسابقه الكاس الغالية، وباعتقادي ان هذه المباراه بمثابة بروفة للقاء المنتظر في الكأس، وباعتقادي بأن صحار في هذا الموسم ليس بالفريق السهل ويمتلك ثلاثة من افضل اللاعبين في خط المقدمة ولهم الفضل الكبير في وصول الفريق الأخضر إلى هذه المراكز، أما السيب فالحديث عنه يطول فهو فريق مدجج بالنجوم وهو الفريق المكتمل العناصر الطامح رفقة جماهيره الوفية ويسعى في امسية اليوم الوصول للنقطة 22 والمحافظة على الصدارة حتى جولات قادمة فلربما يتوج بطل الشتاء قبل خوض الجولة الاخيرة من الدور الاول، إلا ان ما اخشاه على السيب التراجع او التراخي من قبل بعض لاعبيه مثلما حدث امام صور في الجولة الماضية ولم يحصل على الفوز إلا في الوقت القاتل بهدف نظيف سجله محسن الغساني، عموما ننتظر على أحر من الجمر ما سيقدمه الفريقان بارضية الميدان .. فمن يربح الرهان ؟.