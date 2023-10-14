وفاء السمرية تحصل على الشارة الدولية كحكم كرة سلة

أعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة قائمة الحكام الدوليين للفترة 2023- 2025 وقد حصلت الحكمة العمانية وفاء بنت سيف السمرية على الشارة الدولية كحكمة ساحة لكرة السلة كأول حكمة عمانية، بعد اجتيازها للاختبارات البدنية والتحريرية الخاصة بإعتماد الحكام الدوليين وضمت القائمة حكام النخبة الاسيوية من سلطنة عمان وهم أحمد البلوشي وعصام السيابي وراشد المشيفري وفارس الخلاصي كمراقب دولي.

يذكر أن وفاء السمرية بدأت في سلك التحكيم في عام 2019 وكانت لاعبة سابقة لكرة السلة، وكانت تشارك في إدارة المسابقات المحلية وشاركت في عدة معسكرات داخلية وخارجية.

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