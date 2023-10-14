تأهل ثاني فرسان الخيالة السلطانية إلى بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل التي سوف تقام في فرنسا خلال عام 2024م وذلك بعد اجتياز الفارس صالح بن سالم البلوشي منافسات سباق فونتنبلو الفرنسي الماستر للقدرة ( شامبين دي فرانس) الذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 160 كم يوم أمس الأول.

وحقق فارس الخيالة السلطانية المركز السابع على صهوة الحصان آستيك من بين 39 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم، لينضم البلوشي على صهوة الحصان أستيك رفقة زميله الفارس محمود بن مرهون الفوري على صهوة الفرس دليلة للمشاركة في بطولة كأس العالم للقدرة فرنسا 2024م بعد تأهله عن تحقيقه المركز التاسع في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في قرية بوذيب للقدرة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأهل ثاني فرسان الخيالة السلطانية إلى كأس العالم للقدرة فرنسا 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.