الرياضة

تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع وأوجستي بوش مدرب السلة

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع رئيس النادي محمود الخطيب بمدرب فريق السلة أوجستي بوش وذلك من بحث نتائج الفريق المتراجعة مؤخرا.

وكان فريق الأهلي قد احتل المركز الرابع عقب الخسارة من فريق الكويت الكويتي  بنتيجة87-84، وذلك بمنافسات البطولة العربية.

تفاصيل الاجتماع بين الطرفين

وتمت مناقشة نتائح الفريق ومشاركاته في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها، والعمل على ضرورة استعادة المستوى الفني المتميز والمعهود للفريق، وتحقيق الأهداف المرجوة

وتطرق  رئيس الأهلي في الاجتماع إلى كافة الأمور المتعلقة بالفريق فنيًّا وإداريًّا.

وأكد على استمرار الدعم الكامل للاعبين وجهازهم الفني، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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