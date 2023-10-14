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أحمد جودة - القاهرة - عصام الشوالي ينفي رحليه عن قنوات بي ان سبورت ويكشف موعد عودة للتعليق

بعد دعمه للقضية الفلسطينية وانتشار أنباء رحيله عن العمل.. المعلق التونسي عصام الشوالي يوضح حقيقة الأمر (تعرف على القصة الكاملة).

عصام الشوالي، المعلق عصام الشوالي، كشف المعلق التونسي عصام الشوالي عن حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية والتي تفيد رحيله عن العمل من قنوات بي ان سبورت بسبب دعمه للقضية الفلسطينية خلال التعليق على مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي.

توضيح الأمر.. وموعد العودة للتعليق

بعد دعمه للقضية الفلسطينية وانتشار أنباء رحيله عن العمل.. المعلق التونسي عصام الشوالي يوضح حقيقة الأمر (تعرف على القصة الكاملة).

وكتب المعلق التونسي عصام الشوالي، رسالة قوية للرد على أنباء رحيله من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وكتب الشوالي عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك": "الكبار إلى اليورو، في حضور ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، مازلنا بانتظار الطليان أصحاب اللقب.. موعدنا في لقاء القمة في ويمبلي لسهرة الثلاثاء إن شاء الله".

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وأشار إلى أن ما يتردد بشأن رحيلي عن بي إن سبورتس غير صحيح، وتم تعييني معلقًا على مباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

انتقاد الكيان والدفاع عن القضية الفلسطينية والعرب

بعد دعمه للقضية الفلسطينية وانتشار أنباء رحيله عن العمل.. المعلق التونسي عصام الشوالي يوضح حقيقة الأمر (تعرف على القصة الكاملة).

ويرجع السبب لظهور هذه الأنباء إلى تعليق الشوالي على الأزمة الفلسطينية أثناء مباراة مانشستر سيتي وأرسنال حيث قال: "حدثوك عن القوة فكان وهم، حدثوك عن التكنولوجيا المتطورة فكان وهم، كلموك عن خط برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم، ألا فهمت ألا فهمنا ألا فهمتم.. أنهم مجرد بالونة وهم".

توجيه اللوم

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن إدارة قنوات بي إن سبورتس كانت قد وجهت لوم شديد إلى المعلق التونسي عصام الشوالي بسبب دعمه للانتفاضة الفلسطينية، من خلال عملية طوفان الأقصى الأخيرة التي قامت بها المقاومة يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وهو ما جعل البعض يتحدث عن إمكانية رحيل عصام الشوالي عن شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية.

عصام الشوالي

ويعتبر عصام الشوالي واحد من أفضل المعلقين العرب حيث يمتلك العديد من الإيفهات والجمل التي يرددها المشجعين العرب، ومن أبرز هذه الجمل:-