نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحظى موعد مباراة منتخب مصر الكروي الأول والجزائر باهتمام كبير من مقبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان وديا.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية



ويواصل منتخب مصر الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب الجزائر مساء الاثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري وديًا ويترقب انطلاق أحداث المباراة الكثير في جميع أنحاء المعمورة.

وتقام أحداث مباراة مصر والجزائر عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبروت المصرية الحاصلة على حقوق بث المباراة بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.