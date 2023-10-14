نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ثلاثي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقلصت فرص لحاق كريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة الأحمر المقبلة أمام سيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

ويعاني كريم فؤاد من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يشتكي عمرو السولية ومتولي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأصبحت فرص لحاق الثلاثي بمباراة سيمبا التنزاني المقبلة صعبة لعدم تعافيهم من الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاتي يوم ٢٠ من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب ربع نهائي بطولة السوبر ليج الإفريقي.