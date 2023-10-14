نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سباليتي يعلن تشكيل منتخب إيطاليا الرسمي لمواجهة مالطا بتصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب مالطا مساء اليوم السبت 14 أكتوبر 2024، في الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب إيطاليا الرسمي لمواجهة مالطا في تصفيات اليورو 2024

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: ماتيو دارميان، جيانلوكا مانشيني، اليساندرو باستوني، فيديريكو ديماركو

في خط الوسط: جياكومو بونافنتورا، مانويل لوكاتيلي، نيكولو باريلا

في خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، مويس كين، دومينيكو بيراردي

تذاع أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره منتخب مالطا عبر قناة بي إن سبورت 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات اليورو 2024، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو 2024

إنجلترا، 13 نقطة

أوكرانيا، 10 نقاط

إيطاليا، 7 نقاط

مقدونيا الشمالية، 7 نقاط

مالطا، دون نقاط