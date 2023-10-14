أحمد جودة - القاهرة - جدول عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري

عاجل- رابطة الأندية المصرية تعلن جدول عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري..قررت رابطة الأندية المصرية للمحترفين برئاسة الكابتن أحمد دياب، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وجاءت هذه القرارات بإيقاف بعض اللاعبين، بالإضافة إلى تغريم بعض منهم بسبب الأفعال الصادرة منهم خلال مباريات الجولة.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية جدول عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصرى الممتاز الصادر من رابطة الأندية في السطور التالية.



جدول عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

إيقاف محمد عواد حارس نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك مباراتين وتغريمه 20000 جنيه لما بدر منه بعد مباراة البنك الأهلي.

إيقاف محمد فتحي لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد أمام الزمالك.

إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على حكم المباراة.

إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين، وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

ملخص نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

فوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف من فريق الإسماعيلي، وسجل أهداف فوز النادي الأهلي اللاعب الجنوب الإفريقي بيرسي تاو "هدفين"، وأحرز الهدف الثالث حسين الشحات، بينما سجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد اللاعب ياو أنور.

فوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف من فريق البنك الأهلي، وسجل هدفي الفوز لصالح نادي الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا، بينما سجل هدف البنك الأهلي اللاعب كريم بامبو.

فوز نادي بيراميدز بهدف دون رد على فريق إنبي، وسجل هدف بيراميدز اللاعب فيستون مالالا ماييلي.

فوز فريق فيوتشر بهدفين دون رد على فريق طلائع الجيش، وسجل هدفي الفوز لصالح فيوتشر اللاعب عمر كمال عبد الواحد، واللاعب مروان محسن.

فوز فريق المصري البورسعيدي على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف النادي المصري البورسعيدي كل من ميدو جابر وباهر المحمدي ومروان حمدي، بينما سجل هدف فريق الداخلية الوحيد اللاعب إيهاب سمير.

فوز فريق سموحة على فريق المقاولون العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرز هدفي سموحة اللاعب فادي فريد ومصطفي البدري، بينما أحرز هدف فوز فريق المقاولون جوزيف أوشايا.

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز "فرق تقاسمت النقاط"