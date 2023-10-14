نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الانتقالات الشتوية.. قرار صادم من الاتحاد السكندري بشأن مابولولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، قرارًا بشأن بيع مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب طارق العشري المدير الفني للفريق عدم الاستغناء عن المعاجم، معلنًا رغبته في استمرار مابولولو مع الفريق حتى نهاية عقده.

ويعتبر مابولولو من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها نادي الإتحاد السكندري في مباريات الدوري في الفترة الماضية.

يواصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد غزل المحلة.