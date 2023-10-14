نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يحل أزمة ملابس تدريب قطاع الناشئين والبراعم في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التبرع بملابس تدريب لقطاع الناشئين والبراعم لحل الأزمات التي يتواجد فيها النادي في الفترة الحالية.

ويعتبر قرار سيد عبد الله نيمار بالتبرع بملاس التدريبات لقطاع الناشئين والبراعم لحل الأزمات التي يمر بها قطاع الناشئين والبراعم.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين القادم على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.