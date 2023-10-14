الركراكي يطيح بالمغرب خارج دائرة المرشحين لبطولة الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أطاح المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي منتخب بلاده من دائرة المرشحين للظفر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ونشر موقع "البطولة" المغربي تصريحات المدرب وليد الركراكي، والتي تحدث فيها قائلا: "أتقدم بالاعتذار للجماهير المغربية، ولكن منتخب المغرب ليس في قائمة المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "هناك 4 منتخبات قادرين على حصد البطولة، مشيرا إلى المنتخب المصري والجزائري ومنتخب كوت ديفوار ونيجيريا".

وتابع: "لم نفز بالبطولة سوى مرة واحدة طوال تاريخنا، وآخر صعود لمباراة نصف النهائي كنت لاعبًا والشعر يغطي رأسي".

ومن المقرر أن تقام البطولة على الأراضي الايفوارية في الفترة من 11 يناير حتى 13 فبراير 2024.

يذكر أن المنتخب المغربي يقع في المجموعة السادسة والتي تضم كل من:

زامبيا وتنزانيا ومنتخب الكونغو الديموقراطية.