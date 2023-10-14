تأهل فرنسا والبرتغال وبلجيكا إلى "يورو 2024"تأهلت منتخبات فرنسا والبرتغال وبلجيكا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024″، بعد فوزها على كل من هولندا وسلوفاكيا والنمسا، في تصفيات البطولة التي تقام في ألمانيا العام المقبل.

وفي أمستردام، تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائيات "يورو 2024″، بتغلبه على مضيفه الهولندي 2-1 اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، التي شهدت فوز اليونان على إيرلندا بهدفين دون رد.

وسجل هدفي منتخب "الديوك" كيليان مبابي قائد المنتخب، في الدقيقتين السابعة والـ53. قبل أن يسجل كويليندشي هارتمان هدف المنتخب الهولندي في الدقيقة الـ83.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله بشكل رسمي لليورو، بينما توقف رصيد المنتخب الهولندي عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الإيرلندي بهدفين نظيفين، أحرزهما جيورجيوس جياكوماكيس وجيورجيوس ماسوراس، في الدقيقتين 20 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، ليقترب من التأهل لليورو، في حين توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عند 3 نقاط في المركز الرابع.

فوز صعب للشياطين

وفي المجموعة السادسة، تأهل المنتخب البلجيكي إلى نهائيات البطولة القارية، عقب فوزه على مضيفه النمساوي 3-2. وشهدت المجموعة نفسها أيضا، فوز منتخب أذربيجان على منتخب إستونيا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي دودي لوكيباكيو (20 و55)، وروميلو لوكاكو (58)، قبل أن يسجل منتخب النمسا هدفين عن طريق كونراد لايمر (73)، ومارسيل سابيتزر في الدقيقة الـ 84 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أمادو أونانا لاعب المنتخب البلجيكي، في الدقيقة الـ78

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب النمسا عند 13 نقطة في المركز الثاني.

رونالدو القياسي

وفي المجموعة الـ 10، حجز المنتخب البرتغالي، مقعده في "يورو 2024" بشكل رسمي، بعد تغلبه على

سلوفاكيا 3-2، وشهدت المجموعة نفسها فوز البوسنة والهرسك على ليشنشتاين بهدفين دون رد، وتعادل آيسلندا مع لوكسمبرغ 1-1.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي غونزالو راموس (18)، وكريستيانو رونالدو (29 من ركلة جزاء و72).

في المقابل سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد هانكو (69)، وستانيسلاف لوبتيكا (80).

ورنالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل 73 هدفا دوليا، بعد تجاوزه الثلاثين من العمر.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السلوفاكي عند 13 نقطة في المركز الثاني.