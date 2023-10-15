نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تطلق مبادرتين على ستاد الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تدشين مبادرتين الأولى شبابنا فى ملعبنا والثانية انزل شارك صوتك فارق.

واستقبل ستاد الإسكندرية بقيادة تامر الجمال مدير الاستاد تدشين المبادرتين وشارك فريق OVD KIDS فى التنظيم لأول مرة.

وجاء ذلك فى حضور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى لكمال الأجسام واللياقة البدنية والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والدكتور عبد الرحمن مصطفى منسق الشركة الراعية للمبادرة.

وتتضمن مبادرة شبابنا فى ملعبنا ممارسة رياضة الكروس فيت وهى رياضه اخترعتها جريس جلاسمان مدربة الجمازوصديقتها لورين جيناى وتعتمد على مجموعة من التمارين المتنوعة تبدأ بتمارين الإحماء وتشمل تمارين البطن والركض والجمباز واستخدام الأثقال بالإضافة إلى تمارين الأيروبكس.

ونظمت الشباب والرياضة بالإسكندرية برنامج تدريبى مكثف لرياضة الكروس فيت بمشاركه 1500 متدرب.

وأعلن علاء ابراهيم منسق الكيانات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة عن مبادرة انزل شارك صوتك فارق لحث الشارع السكندرى بكافة طوائفة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



وألقت الدكتورة صفاء الشريف كلمه رحبت خلالها بالحاضرين والضيوف وأشادت بالتنظيم الرائع من قبل المسئولين باستاد الإسكندرية بقيادة تامر الجمال مدير الاستاد ووجهت الشكر لكلا من عاطف عامر صاحب فكرة المبادرة وإسلام دياب مدير عام إدارة الرياضة والدكتور محمد مسعد مسئول مكتب المبادرات.

وكرمت مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية الدكتور عادل فهيم ووزعت شهادات التقدير والميداليات على الفائزين.