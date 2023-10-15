منتخب إيطاليا يكتسح مالطا برباعية نظيفة في تصفيات اليورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مالطا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت 14 اكتوبر 2023، في الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد مالطا في تصفيات اليورو 2024

سيطر منتخب إيطاليا على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح جياكومو بونافنتورا لاعب المنتخب الإيطالي أهداف المباراة في شباك منتخب مالطا في الدقيقة 23.

وأضاف دومنيكو بيراردي الهدف الثاني في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ على منتخب مالطا الأول لكرة القدم في الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

سجل دومينيكو بيراردي لاعب منتخب إيطاليا الهدف الثالث في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك دافيد فراتيسي لاعب منتخب إيطاليا الهدف الرابع في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

ما هو ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات اليورو 2024

إنجلترا، 13 نقطة

إيطاليا، 10 نقاط

أوكرانيا، 10 نقاط

مقدونيا الشمالية، 7 نقاط

مالطا، دون نقاط