ملخص وأهداف مباراة منتخب إيطاليا ضد مالطا في تصفيات اليورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - إنتهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره منتخب مالطا بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من تصفيات اليورو 2024.

أهداف مباراة منتخب إيطاليا ضد مالطا في تصفيات اليورو 2024

سجل جياكومو بونافنتورا لاعب المنتخب الإيطالي الهدف الأول في شباك منتخب مالطا في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف دومنيكو بيراردي الهدف الثاني في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

أدرك دومينيكو بيراردي لاعب منتخب إيطاليا الهدف الثالث في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

سجل دافيد فراتيسي لاعب منتخب إيطاليا الهدف الرابع في شباك هنري بونيلو حارس مرمي منتخب مالطا في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.