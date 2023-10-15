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أحمد جودة - القاهرة -

مازال الدعم للقضية الفلسطينية متوالي من عدة لاعبين اخرهم عمرو وردة الذي كتب منذ قليل في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عبر انستجرام عمرو وردة يدعم القضية الفلسطينية

وكتب وردة منشورا مرفقا بصورته بقميص رسم عليه علم فلسطين " اللهم انصر أهل فلسطين على من عادهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم أجعل نار عدائهم بردا وسلاما على المسلمين".

وتابع " اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم أحرس المجلس الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين وانصر شعب فلسطين علي أعدائهم اليهود ".

وردة صاحب أغرب قصة انتقالات في الصيف

وكان اللاعب قد أثار الجدل قبل أشهر حيث فسخ تعاقده من النادي اليوناني لينضم للرجاء المغربي.

إلا أن انضمامه الرجاء لم يروق الجماهير الأمر الذي دفع اللاعب للتوجه إلى إيران للتعاقد مع احد الاندية وفسح التعاقد مع النادي المغربي.

المسيرة في النهاية قاضت وردة إلى مصر من جديد لينشط في نادي فاركو خلال الموسم الحالي.

