نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إسبانيا ضد النرويج في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وكان قد نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز على نظيره منتخب سكوتلاندا بهدفين دون رد، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو.

موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد النرويج في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب إسبانيا، مع نظيره منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على ملعب أوليفول في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني في مجموعته الأولى بتصفيات يورو 2024، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو.

