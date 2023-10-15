نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح الزمالك يتحدث عن عودة حسن شحاتة في منصب جديد بالقلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام كاسب، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عودة حسن شحاتة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

عودة حسن شحاتة في منصب جديد بالقلعة البيضاء

ومن المقرر أن يتم عقد انتخابات نادي الزمالك، يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس جديد بعد رحيل مرتضى منصور.

وأوضح هشام كاسب في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حبي للزمالك دفعني للترشح إلى الانتخابات، والزمالك بالنسبة لي وطن".

وأضاف: "نفسي أشوف فاروق جعفر وحسن شحاتة تاني في نادي الزمالك، ونفسي حسن شحاتة يكون مسؤول عن ملف كرة القدم".

وعن إمكانية الموافقة على تقسيط غرامة كهربا لاعب الأهلي قال: "وفقًا لظروف نادي الزمالك سوف نتخذ القرار، حال نجاحي في الانتخابات".