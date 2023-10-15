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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج بطولة الجمهورية للسباحة البارلمبية بالمياة المفتوحة التى أقيمت مؤخرًا بنادى اليخت بالإسكندرية عن فوز نادى المستقبل بالمركز الأول ونادى المصرى القاهرى بالمركز الثانى وسموحه بالمركز الثالث.

تعرف على نتائج بطولة الجمهورية للسباحة البارلمبية

وحصل نادى المستقبل على 10 ميداليات منهم 6 ميداليات ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية.



وحصل نادى المصرى القاهرى على 9 ميداليات منهم 3 ميدايات ذهبية، 4 فضية، 2 برونزية بينما حصل نادى سموحه على ميدالية ذهبية و2 ميداليه فضية.

وشهدت البطولة إقبالًا جماهيريًا بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين منهم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارلمبية، عماد رمضان أمين الصندوق، نبيل الشاذلى رئيس لجنه السباحه ، ناجى ابراهيم مسئول لجنة المسابقات وأعضاء مجلس إدارة نادى اليخت.

كما شهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات العامة منهم النائبه إحسان شوقى عضو مجلس النواب، النائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة نادى اليخت، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحه والمصايف والدكتورة نشوى فوزى الإعلامية بقناة الحدث.