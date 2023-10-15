نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة مصر ضد الجزائر الودية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء غدًا الإثنين، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب الفراعنة ضد نظيره محاربوا الصحراء في المباراة الودية ضمن استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء غدًا الإثنين، على ستاد هزاع بن زايد آل نهيان بالإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبروت المصرية الحاصلة على حقوق بث المباراة بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد، بأقدام اللاعب حمدي فتحي، في المباراة الودية السابقة، التي أقيمت على ملعب ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.