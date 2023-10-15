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أحمد جودة - القاهرة -

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يستشير الجهاز الفني في وضع التشكيل في المباريات وفي النهاية هو من يضع التشكيل.

عبد الواحد السيد: أوسوريو يستشير الجهاز الفني في وضع التشكيل

وصرح عبد الواحد السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " جمهور التالتة"، على قناة " أون تايم سبورت 2": " تحدثت مع أوسوريو من قبل عن بعض وجهات النظر من حيث طريقة اللعب."

وأكمل:" الزمالك مع أوسوريو بيستغل الفرص على مرمي المنافسين ولكنه يعاني من إهدار الفرص السهلة."

وتابع:" أوسوريو لا يقبل أي لاعب يقول له انا مش بلعب ليه في المباريات."

وأضاف:" أوسوريو يحتاج 4 لاعبيين للتعاقد معهم في حالة حل أزمة رفع ايقاف القيد عن الفريق."

واختتم:" نادي الزمالك نادي كبير رغم الصعوبات التي يعاني منها من الفريق في الفترة الحالية منها ايقاف القيد وأزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين."

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.