نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة إسبانيا ضد النرويج اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة إسبانيا والنرويج وذلك ضمن تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موقف إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يعتبر المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم، حيث يحتل الماتادور الإسباني المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى من التصفيات لأنه لم يخض سوى خمس مباريات فقط حتى الآن ويأمل عشاقه في التأهل لليورو دون تعقيدات.

فازت إسبانيا في الجولة الماضية على المتصدر اسكتلندا بثنائية نظيفة كما فازت النرويج على قبرص برباعية نظيفة.

وتتصدر اسكتلندا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، أما إسبانيا فتأتي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط لمنتخب النرويج في المرتبة الثالثة.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو ٢٠٢٤ من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا والنرويج يوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوليفال شتاديون وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم العماني خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.