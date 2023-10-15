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أحمد جودة - القاهرة -

قال مصطفى عبد الخالق المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار ترك آل شيخ قدم دعم لنادي الزمالك وأشكره على هذه الدعم خاصة وان المجلس السابق كان وقته قصير ولم يكن هناك اختصاصات بسبب عدم وجود ساسية مالية صحيحة.

مصطفى عبد الخالق: كلنا في خدمة الزمالك..ومشاركة هاني العتال ستغير من شكل الانتخابات

وأضاف عبد الخالق في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " لا نتواجد في مجلس نواب أو شيوخ حتى نتعامل بقائمة موحدة نحن جميعا في خدمة نادي الزمالك وغير مقتنع بفكرة القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أنني كونت صورة معارضة في وقت سابق لصالح الزمالك وأكد على ان دعم كمال درويش للقائمة حرية شخصية ".

وتابع " مشاركة هاني العتال في الانتخابات غيرت من شكلها تمامًا وايضا مشاركة فاروق جعفر ستكون مؤثرة خاصة مع علمي بانضمام علاء مقلد وخالد لطيف في قائمته".

