نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النرويج المتوقع لمواجهة إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024.. هالاند يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة إسبانيا والنرويج وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو ٢٠٢٤ من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا والنرويج يوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوليفال شتاديون وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يعتبر المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم، حيث يحتل الماتادور الإسباني المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى من التصفيات لأنه لم يخض سوى خمس مباريات فقط حتى الآن ويأمل عشاقه في التأهل لليورو دون تعقيدات.

فازت إسبانيا في الجولة الماضية على المتصدر اسكتلندا بثنائية نظيفة كما فازت النرويج على قبرص برباعية نظيفة.

وتتصدر اسكتلندا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، أما إسبانيا فتأتي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط لمنتخب النرويج في المرتبة الثالثة.

من المتوقع أن تخوض إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: فران جارسيا - ب أو توريس - إيمريك لابورت - داني كارباخال

خط الوسط: رودري - فابيان رويز - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: فيران توريس - أوهيان سانسيت - خوسيلو

ومن المتوقع أن تخوض النرويج اللقاء بالتشكيل التالي: