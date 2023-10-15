نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية في كل مكان، عن مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، في جميع البطولات والتي سيشهد على العديد من المواجهات النارية.

مواعيد مباريات اليوم 15 أكتوبر 2023 في جميع البطولات

••• تصفيات يورو 2024

— جورجيا × فبرص "الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— سويسرا × روسيا البيضاء "الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— جمهورية التشيك × جزر فارو "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— النرويج × إسبانيا "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— رومانيا × أندورا "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— تركيا × لاتيفا "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— ويلز × كرواتيا "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— بولندا × مولدوفا "الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

••• المباريات الودية

— المكسيك × غانا "في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— السودان × تنزانيا "الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

— البحرين × الفلبين "في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة".

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"

ويمكن متابعة المباريات عبر شبكة قنوات BeIN Sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضبط تردد القناة كالتالي:-

— عبر نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

— عبر عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.