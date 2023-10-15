نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر الودية.. محمد صلاح يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، في مواجهة نظيره منتخب الجزائر، في المباراة الودية المقرر لها مساء غدًا الإثنين، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول، في مواجهة محاربوا الصحراء في إطار الاستعدادات لأمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء غدًا الإثنين، على ستاد هزاع بن زايد آل نهيان بالإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبروت المصرية الحاصلة على حقوق بث المباراة بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد، بأقدام اللاعب حمدي فتحي، في المباراة الودية السابقة، التي أقيمت على ملعب ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.