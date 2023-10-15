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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وبالتحديد أنصاري المارد الأحمر، معرفة موعد أولى مباريات الشياطين الحمر بعد العودة من فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستأنف لاعبي النادي الأهلي التدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، بعد الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها معظم اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الإفريقي للنسخة الجديدة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام سيمبا بطل تنزانيا، يوم 20 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الوطني "مكابا"، وذلك في ربع نهائي الدوري الإفريقي للنسخة الأولى.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

متى يلعب الأهلي أولى مبارياته في الدوري المصري بعد التوقف الدولي؟

وبالسؤال عن موعد مباراة الأهلي الأولى في بطولة دوري نايل بعد العودة من فترة التوقف الدولي، يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام نظيره بلدية المحلة، يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الخامسة من عمر البطولة العريقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية، الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري نايل في المنطقة العربية.