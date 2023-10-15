نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة شرسة من جماهير بيرلين يونيون الألماني على اللاعب التونسي بسبب دعمه مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنّ مشجعوا فريق يونيون برلين الألماني هجمة شرسة ضد اللاعب التونسي، عيسى العيدوني، على مواقع التواصل الإجتماعي للاعب، بسبب إعلانه تضامنه مع فلسطين ضد الحرب التي أقامتها إسرائيل على شعب غزة في الآونة الأخيرة.

أثار عيسى العيدوني، غضب جماهير فريق يونيون برلين، بسبب إعادته لتغريدة النادي الألماني الذي يدعم فيها إسرائيل، ليقوم النجم التونسي باقتباسها ووضع علم فلسطين.

جماهير الفريق الألماني يطالبونه بالإستغناء عن النجم التونسي



وتعرض النجم التونسي لحملة شرسة من الجماهير يدعون فيها الفريق الألماني للاستغناء عن عيسى العيدوني، واستبعاده من الفريق وفسخ العقد معه، وكان وصفهم له بالإسلامي الإرهابي.

يذكر أن كثير من نجوم العرب تضامنوا مع فلسطين ضد إسرائيل في الأحداث الجارية، بسبب الدمار التي سببته الحكومة الصهيونية في شعب غزة من قصف مستمر على الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.