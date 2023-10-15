جمال بلماضي يستقر على تشكيل الجزائر لمواجهة مصر الودية

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية والجزائرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع لمحاربوا الصحراء، في مواجهة نظيره المنتخب المصري، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الإثنين، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مواجهة أحفاد الفراعنة في إطار الاستعدادات لأمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر ضد الجزائر

ويستعد لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، مساء غدًا الإثنين، على ستاد هزاع بن زايد آل نهيان بالإمارات، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: ماندي، شايبي، ايمن، كاردي.

خط الوسط: زورقي، عبد اللي، توجاي.

خط الهجوم: بوعناني، نوري، محرز.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبروت المصرية الحاصلة على حقوق بث المباراة بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.